Châteaux en fête – Château de Montaigne, 30 avril 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

LECTURE D’UN PASSAGE DES ESSAIS

Lecture d’un passage des Essais dans les jardins du château

4€ (prix de l’accès au château)

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli en cas de mauvais temps.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



READING OF A PASSAGE FROM THE ESSAYS

Reading of a passage from the Essays in the gardens of the castle

4? (price of access to the castle)

This animation is planned outside with possibility of withdrawal in case of bad weather

LECTURA DE UN PASAJE DE LOS ENSAYOS

Lectura de un pasaje de los Ensayos en los jardines del castillo

4 (precio de acceso al castillo)

Este acto está previsto al aire libre, con posibilidad de retirada en caso de mal tiempo

LESEN EINER PASSAGE AUS DEN ESSAYS

Lesung einer Passage aus den Essais in den Gärten des Schlosses

4? (Eintrittspreis für das Schloss)

Diese Veranstaltung findet im Freien statt und kann bei schlechtem Wetter ausgelagert werden

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24