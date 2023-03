SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SCULPTURE MONUMENTALE Saint-Michel-de-Chavaignes Saint-Michel-de-Chavaignes Catégories d’Évènement: Saint-Michel-de-Chavaignes

Sarthe Saint-Michel-de-Chavaignes . Cinq artistes en résidence qui sculpteront devant le public un bloc de pierre ou du métal. Entrée libre. Clôture le 23 juillet à 16h30 avec une animation musicale. contact@mains-d-art.fr +33 6 84 30 90 35 http://www.mains-d-art.fr/ Saint-Michel-de-Chavaignes

