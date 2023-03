EXPOSITION POUR LE PRIX HÉLÈNE BERTAUX Saint-Michel-de-Chavaignes Catégories d’Évènement: Saint-Michel-de-Chavaignes

Sarthe . Prix Hélène Bertaux réservé aux femmes en hommage à Hélène Bertaux sculptrice d’exception au 19eme siècle, combat féministe qui a défendu l’accès des femmes à la profession d’artiste. Entrée libre . Attribution du prix et de 8 autres prix le dimanche à 18h30. Saint-Michel-de-Chavaignes

