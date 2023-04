Balade insolite dans les « dessus » et les « dessous du château disparu Castelnau, 12 juillet 2023, Saint-Michel-de-Castelnau.

Les Jardins du Château Perdu rééditent, après deux années de sommeil, leur journée Dessus-Dessous.

C’est l’occasion de parcourir de bout en bout la grotte de St Michel de Castelnau, pour sortir sur le site de la Papet.

Encadrés par le CRES, spéléologues confirmés, vous accéderez à cette expérience insolite en Sud-Gironde, sans difficulté technique spécifique.

Le site est ouvert aussi pour la découverte de ses autres particularités naturelles, dont la visite des souterrains. Pique-nique autorisé..

Castelnau Château de Castelnau de Mesmes

Saint-Michel-de-Castelnau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Gardens of the Lost Castle reedit, after two years of sleep, their day Above and Below.

It is the occasion to go through the cave of St Michel de Castelnau, to go out on the site of the Papet.

Supervised by the CRES, experienced cavers, you will have access to this unusual experience in South Gironde, without any specific technical difficulty.

The site is also open for the discovery of its other natural features, including the visit of the underground passages. Picnic allowed.

Los Jardins du Château Perdu repiten su Jornada Arriba y Abajo, tras dos años de inactividad.

Se trata de una oportunidad para ir de un extremo a otro de la cueva de St Michel de Castelnau, para salir al yacimiento de Papet.

Supervisado por el CRES, espeleólogos experimentados, tendrá acceso a esta experiencia insólita en el Sur de Gironda, sin ninguna dificultad técnica específica.

El sitio también está abierto para el descubrimiento de sus otras características naturales, incluyendo una visita a los pasajes subterráneos. Picnic permitido.

Die Gärten des Château Perdu veranstalten nach zwei Jahren Schlaf erneut ihren Dessus-Dessous-Tag.

Dies ist die Gelegenheit, die Höhle von St Michel de Castelnau von Anfang bis Ende zu durchqueren, um an der Stelle La Papet herauszukommen.

Unter Anleitung des CRES, eines erfahrenen Höhlenforschers, gelangen Sie ohne besondere technische Schwierigkeiten zu diesem ungewöhnlichen Erlebnis in der Süd-Gironde.

Der Ort ist auch für die Entdeckung seiner anderen natürlichen Besonderheiten geöffnet, darunter die Besichtigung der unterirdischen Gänge. Picknick erlaubt.

