Conférence sur les Moines Tibhirine à Saint-Michel de Bannières Eglise, 21 mai 2023, Saint-Michel-de-Bannières.

Proposée par Marie-Dominique Minassian de l’Université de Fribourg et l’associations des Amis de l’Eglise de Saint-Michel de Bannières.

2023-05-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-21 17:00:00. 5 EUR.

Eglise

Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie



Proposed by Marie-Dominique Minassian of the University of Fribourg and the association of the Friends of the Church of Saint-Michel de Bannières

Propuesto por Marie-Dominique Minassian, de la Universidad de Friburgo, y la Asociación de Amigos de la Iglesia de Saint-Michel de Bannières

Vorgeschlagen von Marie-Dominique Minassian von der Universität Freiburg und dem Verein der Freunde der Kirche von Saint-Michel de Bannières

