Exposition du duo d’artistes SABéPAT Loire-Atlantique – Saint Michel Chef Chef – Salle Le Canopus, 17 août 2021 11:00-17 août 2021 19:00, Saint-Michel-Chef-Chef. 17 – 31 août Entrée libre Exposition du duo d’artistes SABéPAT à la Salle CANOPUS de Saint Michel Chef Chef Exposition personnelle du duo d’artistes SABéPAT à la salle CANOPUS de Tharon-Plage (44730].

Photographies dessinées – Peinture en technique mixte – Street Art – Carte postale – Bombe de peinture customisée, …. Les artistes seront présents tous les jours pour vous accueillir. Pour découvrir leur travail, vous pouvez visiter leur site internet https://sabepat.com et la boutique en ligne https://sabepat.com/boutique. Loire-Atlantique – Saint Michel Chef Chef – Salle Le Canopus 129 boulevard de l’ocean saint michel chef chef 44730 Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique mardi 17 août – 11h00 à 13h00

