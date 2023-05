MOURIR A IBIZA de Anton Balekdijan, Mattéo Eustachon et Léo Couture Cinéma Saint-Michel Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef MOURIR A IBIZA de Anton Balekdijan, Mattéo Eustachon et Léo Couture Cinéma Saint-Michel, 11 juin 2023 20:30, Saint-Michel-Chef-Chef. France ~ Fiction ~ 2022 ~ FID Marseille 2022 Dimanche 11 juin, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-cales-obscures/evenements/festival-zones-portuaires-saint-nazaire-2023 À la fin du mois d’août, Léna débarque à Arles pour rejoindre Marius, un ancien amour de vacances. Mais le garçon tarde à arriver et elle rencontre Ali et Maurice. À Arles, Étretat puis Ibiza, défiant tous les dangers, leur amitié durera trois étés. Cinéma Saint-Michel 20 rue Redois, 44730 Saint Michel Chef Chef Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Autres Lieu Cinéma Saint-Michel Adresse 20 rue Redois, 44730 Saint Michel Chef Chef Ville Saint-Michel-Chef-Chef Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cinéma Saint-Michel Saint-Michel-Chef-Chef

Cinéma Saint-Michel Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-chef-chef/

MOURIR A IBIZA de Anton Balekdijan, Mattéo Eustachon et Léo Couture Cinéma Saint-Michel 2023-06-11 was last modified: by MOURIR A IBIZA de Anton Balekdijan, Mattéo Eustachon et Léo Couture Cinéma Saint-Michel Cinéma Saint-Michel 11 juin 2023 20:30 Cinéma Saint-Michel Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique