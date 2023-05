MOULES-FRITES de Nicolas Hu suivi de LES ASTRES MOBILES Cinéma Saint-Michel, 10 juin 2023 14:00, Saint-Michel-Chef-Chef.

France ~ Animation ~ 2021 ~ 1h ~Programme de moyens-métrages ~ Séance animée par Céline Novel, programmatrice Jeune public Samedi 10 juin, 14h00 1

Chenghua d’un côté et Noée de l’autre, découvrez le destin de ces deux capitaines de leurs vies, elle apprennent à naviguer

entre insouciance et persévérance pour surmonter les obstacles de la vie quotidienne et suivre leur passion…

Cinéma Saint-Michel 20 rue Redois, 44730 Saint Michel Chef Chef Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique