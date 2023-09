Heureusement que tu l’aimes ! Saint-Mexant, 14 décembre 2023, Saint-Mexant.

Saint-Mexant,Corrèze

Lorsque le crapaud se transforme en prince charmant, c’est un conte de fée mais lorsque le prince charmant se transforme en crapaud, c’est « Heureusement que tu l’aimes ». Avec les auteurs et comédiens de la comédie « VACANCES DE MERDE.COM ».

2023-12-14 fin : 2023-12-16 . EUR.

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



When the toad turns into Prince Charming, it’s a fairy tale, but when Prince Charming turns into a toad, it’s « Heureusement que tu l’aimes ». With the writers and actors of the comedy « VACANCES DE MERDE.COM »

Cuando un sapo se convierte en príncipe azul, es un cuento de hadas, pero cuando el príncipe azul se convierte en sapo, es « Afortunadamente le quieres ». Con los guionistas y actores de la comedia « VACANTES DE MERDE.COM »

Wenn sich die Kröte in einen Märchenprinzen verwandelt, ist es ein Märchen, aber wenn sich der Märchenprinz in eine Kröte verwandelt, ist es « Zum Glück liebst du ihn ». Mit den Autoren und Darstellern der Komödie « VACANCES DE MERDE.COM »

