L’atelier des artistes : Les hommes préferent les emmerdeuses Saint-Mexant, jeudi 25 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 21:00:00

fin : 2024-01-27

Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais l’ennui guette le couple. La solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse.Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu’il a rencontré Ariane. Elle est tout ce qu’il n’osait plus espérer chez une femme. Douce, conciliante, disponible, amoureuse, elle a tout pour lui plaire. Elle se contente de l’aimer sans lui prendre la tête, sans faire d’histoires, sans chercher à le changer.

Tout est simple avec elle, très simple, d’ailleurs simple est le mot qui la qualifie le mieux. Mais à la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse. Qu’à cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de changer. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

2 Rue des écoles

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement L’atelier des artistes : Les hommes préferent les emmerdeuses Saint-Mexant a été mis à jour le 2024-01-10 par Corrèze Tourisme