ANIMATION MÉDIÉVALE : DE POITIERS À AZINCOURT Château de Saint Mesmin, 14 juillet 2023, Saint-Mesmin.

Faire la guerre au moyen âge, c’est une question de stratégie, de techniques et de batailles et d’hommes..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-16 19:00:00.

Château de Saint Mesmin

Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire



War in the Middle Ages is a question of strategy, techniques, battles and men.

La guerra en la Edad Media es una cuestión de estrategia, técnicas, batallas y hombres.

Im Mittelalter Krieg zu führen, ist eine Frage der Strategie, der Techniken, der Schlachten und der Menschen.

