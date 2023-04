Cours de Yoga Sous la halle, 1 août 2023, Saint-Mesmin.

Prévoir tapis ou serviette de bain, quelques tapis seront à votre disposition..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 19:00:00. EUR.

Sous la halle le bourg

Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Please bring a mat or a towel, some mats will be at your disposal.

Por favor traiga una esterilla o toalla, algunas esterillas estarán disponibles.

Bringen Sie eine Matte oder ein Handtuch mit, einige Matten werden Ihnen zur Verfügung stehen.

Mise à jour le 2023-03-24 par Isle-Auvézère