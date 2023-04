Guinguette Le verger d’avenir, 26 juillet 2023, Saint-Mesmin.

Achetez et consommez sur place les bons produits locaux du terroir. Animation musicale..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . .

Le verger d’avenir

Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Buy and consume on the spot the good local products of the soil. Musical entertainment.

Compre y consuma in situ los buenos productos locales de la tierra. Animación musical.

Kaufen und verzehren Sie vor Ort die guten lokalen Produkte aus der Region. Musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-03-24 par Isle-Auvézère