Eté actif – kayak en eaux vives Pont de Saint Mesmin, 20 juillet 2023, Saint-Mesmin.

Initiation au kayak en eaux vives dans les gorges de l’Auvézère, encadrée par un professionnel diplômé. A partir de 10 ans, avoir déjà fait du canoë.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, paiement à la réservation.

Nombre de places limité. Tarif 12€..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 16:00:00. .

Pont de Saint Mesmin

Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to white water kayaking in the gorges of the Auvézère, supervised by a qualified professional. From 10 years old, having already done canoeing.

Reservation required at the Tourist Office, payment at reservation.

Limited number of places. Price 12?.

Iniciación al piragüismo de aguas bravas en las gargantas del Auvézère, bajo la supervisión de un profesional cualificado. A partir de 10 años, con experiencia previa en piragüismo.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo, pago en el momento de la reserva.

Número limitado de plazas. Precio 12?

Einführung in das Wildwasser-Kajakfahren in den Schluchten der Auvézère, betreut von einem diplomierten Fachmann. Ab 10 Jahren, muss bereits Kanu gefahren sein.

Reservierung im Fremdenverkehrsamt erforderlich, Zahlung bei der Reservierung.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Preis 12?

Mise à jour le 2023-04-13 par Isle-Auvézère