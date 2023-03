Découverte des plantes sauvages locales, medicinales, comestibles et autres usages Saint Même le Tenu Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Découverte des plantes sauvages locales, medicinales, comestibles et autres usages Saint Même le Tenu, 28 mai 2023, Machecoul-Saint-Même. Découverte des plantes sauvages locales, medicinales, comestibles et autres usages Dimanche 28 mai, 14h30 Saint Même le Tenu sur inscription – De la reconnaissance d’espèces et comment utiliser la plante en tisane, une pratique ancestrale, naturelle (sans technique ajoutée)

– Observation des plantes, de leur milieu, initiation au séchage et stockage, dégustation de plantes cuisinées et de tisanes, et éventuellement, sur demande, préparation culinaire. Saint Même le Tenu Saint Même le Tenu Machecoul-Saint-Même 44270 Saint-Même-le-Tenu Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bookeo.com/eco-formations?type=42551JTCH4M17C55866F38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T14:30:00+02:00 – 2023-05-28T17:30:00+02:00

2023-05-28T14:30:00+02:00 – 2023-05-28T17:30:00+02:00 nature plantes

