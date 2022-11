Saint-Méen joue pour le téléthon Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Méen-le-Grand

Saint-Méen joue pour le téléthon Saint-Méen-le-Grand, 25 novembre 2022, Saint-Méen-le-Grand. Saint-Méen joue pour le téléthon

43 Rue de Plumaugat Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

2022-11-25 – 2022-11-27 Saint-Méen-le-Grand

Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand L’association « Tarot et Loisirs Mévennais » organise un grand week-end tarot et jeux de société au profit du Téléthon. Au programme : Vendredi 25 à partir de 20h15 :

Soirée tarot, bridge, échecs et belote

♦ Soirée ouverte à toutes et à tous… jusqu’au bout de la nuit !

♦ Buvette et gâteaux sur place. Samedi 26 à partir de 14h : Les 24h du jeu !

♦ « Jeux en famille » de 14h à 17h (avec Familles Rurales)

♦ Bourse aux jeux de société à partir de 17h

♦ Jeux de société en tout genre (ados/adultes) jusqu’au dimanche midi !

♦ Tournois improvisés

♦ Repas du soir sur place à 7€ (sur réservation au 07 87 76 01 55)

Pasta Party / boisson / part de gâteau / café/thé

♦ Buvette et gâteaux sur place. Dimanche 27 à 14h : Concours de tarot

♦ Inscriptions à 13h30 / Participation : 3 €

Différents lots à gagner.

♦ Crêpes et buvette sur place. +33 7 87 76 01 55 https://tarotetloisirsstmeen.wordpress.com/ Saint-Méen-le-Grand

