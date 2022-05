Les banquettes arrières Saint Médard sur Ille Saint-Médard-sur-Ille Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les banquettes arrières Saint Médard sur Ille, 19 janvier 2019 11:30, Saint-Médard-sur-Ille. 19 janvier et 14 juin 2019 Sur place 9€ / 5€ 07 82 61 50 46 Chanson humour Voici trois femmes, trois comédiennes, trois clowns et improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident ! Leurs chansons, entièrement a capella et sans aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois… mais toujours avec le sourire. Un spectacle « clin d’œil » pour se détendre en cette saison printanière ! Saint Médard sur Ille Saint Médard sur Ille 35250 Saint-Médard-sur-Ille Ille-et-Vilaine samedi 19 janvier 2019 – 11h30 à 12h30

vendredi 14 juin 2019 – 20h30 à 21h30

