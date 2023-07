Jeux de piste sur la faune et la flore Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles Jeux de piste sur la faune et la flore Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles, 30 août 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Jeux de piste sur la faune et la flore Mercredi 30 août, 14h00 Saint-Médard-en-Jalles Gratuit sur inscription Partez à la découverte de la biodiversité ! À travers un jeu de piste, la faune et la flore vous révèleront leurs secrets… Dès 8 ans

Gratuit sur inscription : juliette.anglade@cistude.org Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « juliette.anglade@cistude.org »}] [{« link »: « mailto:juliette.anglade@cistude.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T16:00:00+02:00

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T16:00:00+02:00 jeux de piste faune Charlotte Barbier Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Autres Lieu Saint-Médard-en-Jalles Adresse Saint-Médard-en-Jalles Ville Saint-Médard-en-Jalles Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard-en-jalles/