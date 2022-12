Jalles House Rock Festival Saint-Médard-en-Jalles, 6 juillet 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

Jalles House Rock Festival 6 – 9 juillet 2023 Saint-Médard-en-Jalles

Billetterie en ligne.

Le Jalles House Festival revient du 6 au 8 août 2023 pour sa 15ème édition !

Saint-Médard-en-Jalles saint-médard-en-jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Jalles House Rock est un festival rock qui a su, au fil des années, s’affirmer comme un événement musical important du territoire girondin. Depuis 15 ans maintenant, il propose une programmation riche qui reflète sa curiosité mêlant groupes locaux, découvertes nationales et tête d’affiche nationale et internationale.

Placé sous le signe de la convivialité, le JHR, c’est aussi une réelle volonté de partager une passion pour la musique et le rock auprès du grand public. C’est d’ailleurs pour cette raison que le tarif est libre, ainsi chacun participe à hauteur de ses moyens ! Éthique et populaire, il fédère un peu plus d’une centaine de bénévoles qui répondent présents chaque année pour faire de cet événement une réussite !

La musique bien sûr mais, en plus des concerts, un village rock valorise les acteurs locaux soutenant la création artistique. Labels indépendants, associations mais aussi créateurs, artistes et exposants seront toujours présents en 2023 à travers une dizaine de stands. Vous aurez également le plaisir de découvrir les œuvres exposées de plasticiens, de participer avec vos enfants aux activités proposées dans le cadre du Family Rock, de vous prendre en photo et d’autres choses encore.

Programme à venir sur le site internet du Jalles House Festival.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T10:00:00+02:00

2023-07-09T23:00:00+02:00