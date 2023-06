DU LUXE ET DE L’IMPUISSANCE • Karina Ketz & Jean-Luc Terrade SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, Parking Jean Dupérier Saint-Médard-en-Jalles, 20 juillet 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

DU LUXE ET DE L’IMPUISSANCE • Karina Ketz & Jean-Luc Terrade Jeudi 20 juillet, 17h15 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, Parking Jean Dupérier GRATUIT sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 20.06)

Voyage immobile avec Les Solitaires Intempestifs

Voilà une proposition originale qui se vit en tout petit comité, une installation pour quatre spectateurs dans une voiture, une évasion avec les mots du grand dramaturge Jean-Luc Lagarce. Les textes sont composés d’articles et d’éditoriaux qu’il a rédigés entre 1991 et 1995, année de sa disparition. Ils évoquent l’ambiance des tournées, les répétitions, la route avalée la nuit entre deux destinations ; une errance solitaire, des joies, des combats, des désirs, le théâtre – son théâtre, tout à fait unique, centré sur la quête obstinée du mot juste et du rythme parfait.

Le metteur en scène Jean-Luc Terrade s’est déjà frotté plusieurs fois à l’univers de Lagarce. Pour monter cet audio-spectacle original, il s’est associé à la réalisatrice sonore Karina Ketz (Compagnie Intérieur Nuit) qui a mélangé les mots du dramaturge au timbre envoûtant de Jean-Luc Terrade et des inoubliables voix de Macha Béranger et Barbara. On ressort de cette expérience comme d’un road trip sans précédent.

De Karina Ketz et Jean-Luc Terrade • Textes : Jean-Luc Lagarce (Les Solitaires Intempestifs) • Concept et voix : Jean-Luc Terrade • Réalisation son : Karina Ketz • Installation technique : Benoît Lepage

Photo : Pierre Planchenault

☀️ JEUDI 20.07 À 17H15

☀️ SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Parking Jean Dupérier, 85 rue Jean Dupérier 33160 Saint-Médard-en-Jalles

☀️ TOUT PUBLIC dès 12 ans

☀️ DURÉE : 30 min

☀️ GRATUIT sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 20.06) : www.marchesdelete.com

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée au Local Char (37 allées Dordins) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur Karina Ketz et Jean-Luc Terrade

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T17:15:00+02:00 – 2023-07-20T17:45:00+02:00

©Pierre Planchenault