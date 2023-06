FAUVE D’OR EN CONCERT • COME PRIMA par Splendor in the Grass SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, Parc de Feydit Saint-Médard-en-Jalles, 23 août 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

FAUVE D’OR EN CONCERT • COME PRIMA par Splendor in the Grass Mercredi 23 août, 21h30 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, Parc de Feydit GRATUIT sans réservation

Musique à l’image

Come Prima de Alfred et la Saga de Grimr de Jérémie Moreau, deux bandes dessinées lauréates du Fauve d’or, la plus haute distinction du festival d’Angoulême, s’habillent de musique pour être savourées en version bd-concert.

Come Prima, signé par Alfred, décrit le road-trip émouvant et ensoleillé de deux frères partis en Italie sur les traces de feu leur père. En empruntant au cinéma ses enchaînements de plans (zooms, travellings, fondus enchaînés…), la création vidéo projette sur écran géant les images et les textes de la bande-dessinée. Sur scène, les musiciens de Splendor in the Grass jouent leurs compositions originales au rythme du récit, provoquant une émotion à la fois visuelle, musicale et littéraire.

—

D’après la bande-dessinée de Alfred (Editions Delcourt) • Musique originale : Splendor In The Grass • Avec Arnaud Rouquier-Perret (guitares, programmation, synthétiseur), Raphaël Duvigneau (batterie, glockenspiel), Stéphane Jach (violon, trompette, mandoline…), Philippe Wortemann (basse, melodica) et Jeff Poupet (régie) • Scénario et dessin : Alfred • Montage vidéo : Benjamin Lacquement • Création lumière : Damien Cruzalèbes

Photographie : Philippe Prevost

—

☀️ MERCREDI 23.08 À 21H30

☀️ SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Parc de Feydit, 60 route de Feydit 33160 Saint-Médard-en-Jalles

☀️ TOUT PUBLIC dès 10 ans

☀️ DURÉE : 1H20

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, Bd-concert déplacé au Centre Pierre Mendès France (square du 19 mars 1962) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

________________

En savoir plus sur Splendor in the Grass

________________

Extrait du spectacle

https://youtu.be/63dOcGGRdDQ

________________

Prochain FAUVE D’OR EN CONCERT : La Saga de Grimr à Artigues-Près-Bordeaux le 24.08

—

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

—

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T21:30:00+02:00 – 2023-08-23T22:50:00+02:00

©Philippe Prevost