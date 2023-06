LES GOÛTERS MAGIQUES • Bordeaux Food Club SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, Parc de Feydit Saint-Médard-en-Jalles, 9 août 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

Gourmandises et enfantillages

« On ne joue pas à table ! ». Ah oui, vraiment ? Tout droit sortis d’un rêve ou d’un conte, Les Goûters Magiques piétinent cette injonction frustrante et portent la promesse d’un festin à la fois gastronomique, ludique et poétique, spécialement concocté pour les enfants. Cette table, divisée en plusieurs espaces, offre aux bambins la permission de jouer, d’expérimenter, de rire et de se rencontrer autour des propositions culinaires, équilibrées et de saison, élaborées par des artisans boulangers et pâtissiers locaux.

Après Racine en 2017, Faim de marché en 2018 et Dans le ventre de [réalisateurs iconiques] en 2021, les deux frangines du Bordeaux Food Club reviennent avec une nouvelle création originale pour l’Été métropolitain. Cette fois, place aux enfants ! Car la saveur n’attend point le nombre des années.

À Saint-Médard-en-Jalles, rendez-vous avec Bérénice Hémonet de la pâtisserie Lune (Bordeaux)

Une création originale du Bordeaux Food Club pour l’Été métropolitain 2023

Photo : Kris Maccotta

☀️ MERCREDI 09.08 À 15H

☀️ SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Parc de Feydit, 60 route de Feydit 33160 Saint-Médard-en-Jalles

☀️ JEUNE PUBLIC de 5 à 10 ans

☀️ DURÉE : 1H

☀️ 5€ sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 08.07) : www.bordeauxfoodclub.com

Buvette et mets sucrés payants pour les adultes accompagnateurs (sans réservation)

En cas d’intempéries ou de canicule, goûters déplacés au Centre Pierre Mendès France (square du 19 mars 1962) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur le Bordeaux Food Club

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©Kris Maccotta