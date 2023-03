Découverte du chant des oiseaux n°1 Saint Médard en Jalles (lieu précisé à l’inscription) Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Découverte du chant des oiseaux n°1 Saint Médard en Jalles (lieu précisé à l’inscription), 5 avril 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Découverte du chant des oiseaux n°1 Mercredi 5 avril, 09h00 Saint Médard en Jalles (lieu précisé à l’inscription) Gratuit – à partir de 8 ans – Inscription obligatoire Accompagné de notre expert ornithologue, partez à la découverte des oiseaux de Saint-Médard-en-Jalles. Apportez vos jumelles pour vous initier à l’observation et à l’écoute ornithologique le long du parcour. Gratuit – à partir de 8 ans – Inscription obligatoire – Prévoir des chaussures de marche et jumelles

Renseignements et inscriptions : 07 83 40 14 81 – juliette.anglade@cistude.org En partenariat avec la ville de Saint Médard en Jalles

Lieu : précisé à l’inscription Saint Médard en Jalles (lieu précisé à l’inscription) saint medard en jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 40 14 81 »}, {« type »: « email », « value »: « juliette.anglade@cistude.org »}] [{« link »: « mailto:juliette.anglade@cistude.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T09:00:00+02:00 – 2023-04-05T11:30:00+02:00

2023-04-05T09:00:00+02:00 – 2023-04-05T11:30:00+02:00 nature balade

