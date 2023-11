Marché de Noël de Saint-Médard-D’Eyrans Saint-Médard-d’Eyrans, 17 décembre 2023, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

La Municipalité organise un marché de Noël le dimanche 17 décembre avec de nombreux commerçants et des animations à partir de 10h.

Petit-déjeuner avec viennoiseries et présence du Père Noël.

Spectacle de rue par la compagnie Montreur d’étoiles.

Moment festif avec les élus de la commue autour d’un apéritif..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 13:00:00. .

The town council is organizing a Christmas market on Sunday December 17, with a host of traders and entertainment from 10am.

Breakfast with pastries and Santa Claus.

Street show by the Montreur d’étoiles company.

A festive aperitif with local councillors.

El ayuntamiento organiza un mercado navideño el domingo 17 de diciembre, con numerosos comerciantes y espectáculos a partir de las 10 de la mañana.

Desayuno con pasteles y Papá Noel.

Espectáculo de calle de la compañía Montreur d’étoiles.

Aperitivo festivo con los concejales.

Die Stadtverwaltung organisiert am Sonntag, den 17. Dezember, einen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Händlern und Unterhaltungsangeboten ab 10 Uhr.

Frühstück mit Gebäck und Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Straßentheateraufführung der Compagnie Montreur d’étoiles.

Festlicher Moment mit den Abgeordneten der Kommune bei einem Aperitif.

