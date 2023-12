Rencontre et dédicace Martine Istilart Rancèze Saint-Médard-d’Eyrans, 17 décembre 2023 10:00, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

Le dimanche 17 décembre de 10h à 12h, sur la place du marché de Noël, venez rencontrer l’auteur du livre Les passants du XXe, Martine Istilart Rancèze, pour une séance rencontre et dédicace et vente de son livre..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 12:00:00. .

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Sunday December 17 from 10am to 12pm, at the Christmas market square, come and meet the author of the book Les passants du XXe, Martine Istilart Rancèze, for a book signing and sale of her book.

El domingo 17 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h, en la plaza del mercado de Navidad, venga a conocer a la autora del libro Les passants du XXe, Martine Istilart Rancèze, para la firma y venta de su libro.

Treffen Sie am Sonntag, den 17. Dezember, von 10.00 bis 12.00 Uhr auf dem Platz des Weihnachtsmarktes die Autorin des Buches Les passants du XXe, Martine Istilart Rancèze, zu einer Begegnungs- und Signierstunde und zum Verkauf ihres Buches.

