Noël du Comité des fêtes, conte musical Saint-Médard-d’Eyrans, 16 décembre 2023, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

Rendez-vous aux jeunes enfants de la commune et à leurs parents le samedi 16 décembre après-midi à la salle des fêtes, pour un beau spectacle gratuit suivi d’un goûter auquel le père Noël devrait participer..

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday afternoon, December 16, local children and their parents are invited to the Salle des Fêtes for a lovely free show, followed by an afternoon snack in which Santa Claus is expected to take part.

El sábado 16 de diciembre por la tarde, los niños de la localidad y sus padres disfrutarán de un espectáculo gratuito en el salón del pueblo, seguido de una merienda en la que se espera que participe Papá Noel.

Die kleinen Kinder der Gemeinde und ihre Eltern treffen sich am Samstag, den 16. Dezember nachmittags im Festsaal zu einer schönen kostenlosen Aufführung und einem anschließenden Imbiss, an dem auch der Weihnachtsmann teilnehmen soll.

