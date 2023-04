Promenade-découverte au jardin d’hélys-oeuvre Le jardin d’hélys-oeuvre, 4 novembre 2023, Saint-Médard-d'Excideuil.

Tous les premiers samedi du mois à 15h Alain Piot di Massimo et Moniqa Ray-Bool vous accueillent pour une promenade-découverte du jardin d’hélys-oeuvre, un atelier-jardin de création artistique de 120 000 m2..

2023-11-04 à ; fin : 2023-11-04 . EUR.

Le jardin d’hélys-oeuvre

Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every first Saturday of the month at 3pm Alain Piot di Massimo and Moniqa Ray-Bool welcome you for a walk and discovery of the garden of hélys-oeuvre, a workshop-garden of artistic creation of 120 000 m2.

Todos los primeros sábados de mes, a las 15:00 horas, Alain Piot di Massimo y Moniqa Ray-Bool le dan la bienvenida a un paseo por el jardín de hélys-oeuvre, un jardín-taller de 120.000 m2 para la creación artística.

Jeden ersten Samstag im Monat um 15 Uhr begrüßen Sie Alain Piot di Massimo und Moniqa Ray-Bool zu einem Spaziergang mit Entdeckung des Gartens von hélys-oeuvre, einem 120.000 m2 großen Atelier-Garten für künstlerische Kreationen.

Mise à jour le 2023-02-20 par Isle-Auvézère