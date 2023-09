Village Terre de Jeux Saint-Médard-d’Excideuil, 30 septembre 2023, Saint-Médard-d'Excideuil.

Saint-Médard-d’Excideuil,Dordogne

Rendez-vous pour l’inauguration du Village Terre de Jeux de Saint-Médard d’Excideuil !

L’occasion idéale de venir découvrir, toute la journée, une vingtaine de disciplines olympiques, comme l’escalade, le badminton, l’escrime, le judo, le rugby…, et d’autres activités sportives et physiques..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us for the inauguration of the Village Terre de Jeux in Saint-Médard d’Excideuil!

It’s the perfect opportunity to come and discover, all day long, some twenty Olympic disciplines, such as climbing, badminton, fencing, judo, rugby…, and other sports and physical activities.

¡Acompáñenos en la inauguración de la Village Terre de Jeux en Saint-Médard d’Excideuil!

Es la ocasión perfecta para pasar todo el día descubriendo una veintena de disciplinas olímpicas, como escalada, bádminton, esgrima, judo, rugby y otros deportes y actividades físicas.

Treffpunkt für die Einweihung des Dorfes Terre de Jeux in Saint-Médard d’Excideuil!

Die ideale Gelegenheit, um den ganzen Tag lang rund 20 olympische Disziplinen wie Klettern, Badminton, Fechten, Judo, Rugby usw. zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-26 par Isle-Auvézère