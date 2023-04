Eté actif – golf Essendieras, 7 août 2023, Saint-Médard-d'Excideuil.

Testez votre swing au practice puis vous apprécierez votre partie de golf sur un véritable parcours dans un cadre naturel exceptionnel ! A partir de 10 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 8€ – paiement à la réservation..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 12:00:00. .

Essendieras Golf du domaine d’Essendieras

Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Test your swing on the driving range and then enjoy your game of golf on a real course in an exceptional natural setting! From 10 years old. Reservation required at the Tourist Office, limited number of places.

Price 8€ – payment upon reservation.

Ponga a prueba su swing en el campo de prácticas y luego disfrute de su partida de golf en un campo real en un entorno natural excepcional A partir de 10 años. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo, número de plazas limitado.

Precio 8? – pago en el momento de la reserva.

Testen Sie Ihren Schwung auf der Driving Range und genießen Sie dann Ihre Partie Golf auf einem echten Parcours in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung! Ab einem Alter von 10 Jahren. Reservierung im Fremdenverkehrsamt erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Preis: 8 ? – zahlung bei der Reservierung.

