Grottes de Presque : visite à remonter dans le temps 215 route de Gramat, 5 juillet 2023, Saint-Médard-de-Presque.

Vous visiterez les Grottes de Presque avec une lanterne comme il y a 100 ans lors de l’ouverture. La visite sera suivie d’un moment convivial autour d’une dégustation de Vins de Glanes accompagné de produits régionaux.

Mercredi 2023-07-05 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-30 . EUR.

215 route de Gramat Grottes de Presque

Saint-Médard-de-Presque 46400 Lot Occitanie



You will visit the Caves of Presque with a lantern as it was 100 years ago at the opening. The visit will be followed by a convivial moment around a tasting of Wines of Glanes accompanied by regional products

Visitará las Grottes de Presque con linterna tal y como eran hace 100 años, cuando se inauguraron. La visita irá seguida de un momento de convivencia en torno a una degustación de vinos de Glanes acompañados de productos regionales

Sie besichtigen die Grotten von Presque mit einer Laterne wie vor 100 Jahren bei der Eröffnung. Nach der Besichtigung folgt ein gemütlicher Moment bei einer Weinprobe mit Vins de Glanes und regionalen Produkten

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Vallée de la Dordogne