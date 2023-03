Chasse aux oeufs et tombola aux Grottes de Presque Saint-Médard-de-Presque Saint-Médard-de-Presque Catégories d’Évènement: Lot

2023-04-08 09:30:00 – 2023-04-10 12:00:00

Horaire de visite : 9h30 – 10h30 – 11h30 – 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00. A l'occasion du week-end de Pâques, nous attendons les petits comme les grands à notre chasse aux chocolats au milieu des concrétions lors de la visite des Grottes de Presque. Une tombola aura lieu durant les 3 jours pour gagner un oeuf en chocolat d'1kg.

