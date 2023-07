Cluedo grandeur nature Saint-Médard-de-Mussidan, 1 août 2023, Saint-Médard-de-Mussidan.

Saint-Médard-de-Mussidan,Dordogne

Eté actif : Etrange disparition : jeu de piste et d’énigmes sur fond d’enquête policière

Accessible à partir de 8 ans. Sur réservation.

17h devant l’église. 8 €/pers

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Saint-Médard-de-Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Active summer: Strange disappearance: a game of clues and puzzles set against the backdrop of a police investigation

Accessible to children aged 8 and over. Reservations required.

5pm, in front of the church. 8 ?/pers

Tourist Office Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Verano activo: Extraña desaparición: búsqueda del tesoro y adivinanzas en el marco de una investigación policial

Abierto a niños a partir de 8 años. Reserva previa.

a las 17 h delante de la iglesia. 8 ¤ /pers

Oficina de Turismo de Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Sommer aktiv: Seltsames Verschwinden: Schnitzeljagd und Rätselspiel mit dem Hintergrund einer polizeilichen Ermittlung

Zugänglich ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

17 Uhr vor der Kirche. 8 ?/Pers

Fremdenverkehrsamt Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Mise à jour le 2023-07-11 par Vallée de l’Isle