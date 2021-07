Saint-Méard-de-Gurçon Saint Méard de gurçon Dordogne, Saint-Méard-de-Gurçon Festival Musiques en Montravel / St Méard de Gurçon Saint Méard de gurçon Saint-Méard-de-Gurçon Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Méard-de-Gurçon

Festival Musiques en Montravel / St Méard de Gurçon Saint Méard de gurçon, 17 juillet 2021 18:30-17 juillet 2021 19:30, Saint-Méard-de-Gurçon. Samedi 17 juillet, 18h30 15€ tarif plein / 10€ tarif réduit https://www.billetweb.fr/festival-musiques-en-montravel Concert de musique classique à St Méard de Gurçon Samedi 17 juillet 2021, à 18h30 / Église de St Méard de Gurçon Armance Quero, violoncelliste

Hélène Richaud, violoncelliste et soprano

Mathys Lagier, ténor

​

En écho à la première venue d’Armance Quéro en 2020, cette nouvelle édition se déroulera dans l’église de St Méard, à la superbe acoustique. Les artistes vous inviteront à voyager parmi les époques et les compositeurs. Voix et violoncelles vous feront découvrir des répertoires variés, entre morceaux déjà connus, parfois fredonnés, et pièces inédites. Saint Méard de gurçon 24610 St Méard de Gurçon 24610 Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne samedi 17 juillet – 18h30 à 19h30

