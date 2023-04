Matins Théâtre – Ateliers adultes tout public avec la Cie IMBIDO Lieu-dit Le Bourg Saint-Méard-de-Drône Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Méard-de-Drône

Matins Théâtre – Ateliers adultes tout public avec la Cie IMBIDO Lieu-dit Le Bourg, 27 mai 2023, Saint-Méard-de-Drône. Matins Théâtre – Ateliers découverte adultes tout public proposés par la Cie IMBIDO. 20 €/adulte.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 13:00:00. .

Lieu-dit Le Bourg Salle des Fêtes

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater mornings – Adult discovery workshops for all audiences offered by the IMBIDO Company. 20 ?/adult Matins Théâtre – Talleres de descubrimiento para adultos para todos los públicos ofrecidos por la Cie IMBIDO. 20 ¤ /adulto Matins Théâtre – Entdeckungsworkshops für Erwachsene für alle Altersgruppen, angeboten von der Cie IMBIDO. 20 ?/Erwachsener Mise à jour le 2023-04-19 par Val de Dronne

