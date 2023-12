Découverte métier et formation Commis de cuisine Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 21 décembre 2023, .

Découverte métier et formation Commis de cuisine Jeudi 21 décembre, 13h45 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T13:45:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T13:45:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

Venez découvrir le métier, le secteur d’activité, les débouchés et la formation Commis de Cuisine.

En présence d’un employeur et de l’organisme de formation, venez échanger et découvrir un secteur qui recrute dans l’optique d’une formation financée en janvier 2024 sur Saint Maximin la Ste Baume.

Présentation du secteur d’activité, des débouchés et de la formation avec l’organisme de formation et un employeur.

Temps d’échange avec les intervenants.

Possibilité de se positionner à l’issu de l’atelier sur la réunion d’information et de recrutement de la formation.

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/188775 »}]

Atelier 1 jeune 1 solution