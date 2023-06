Balade vigneronne au Domaine de l’Aqueduc Saint-Maximin, 17 août 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Le Domaine de l’Aqueduc est né d’une subtile union entre la passion et le savoir-faire, situé sur les terroirs de la garrigue gardoise, à mi-chemin entre Mer et Cévennes..

2023-08-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-17 . EUR.

Saint-Maximin 30700 Gard Occitanie



Stroll through the vineyards, visit the winery and taste wine and local produce.

Domaine de l’Aqueduc is the result of a subtle blend of passion and expertise, located in the Garrigue region of Gard, halfway between the sea and the Cévennes.

Pasee por las viñas, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales.

El Domaine de l’Aqueduc es el resultado de una sutil mezcla de pasión y saber hacer, situado en la región de Garrigue, en el Gard, a medio camino entre el mar y las Cevenas.

Wanderung durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Die Domaine de l’Aqueduc ist aus einer subtilen Verbindung von Leidenschaft und Know-how entstanden. Sie liegt auf dem Terroir der Garrigue Gardoise, auf halbem Weg zwischen Meer und Cevennen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard