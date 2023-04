MARCHE POUR TOUS Salle Multi-Activités, 30 avril 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Le Comité de Jumelage Saint-Maurice / Saint-Paterne organise une marche pour tous au départ de la salle multi-activités. 2 circuits de 10 et 20 km sont proposés, le dernier départ se fera à 15h. Repas au tarif de 15€ café compris. Réservation des repas par téléphone. Inscriptions pour les randonnées sur place.. Tout public

Dimanche 2023-04-30 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-30 . 3 EUR.

Salle Multi-Activités allée des Tilleuls

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



The Committee of Twinning Saint-Maurice / Saint-Paterne organizes a walk for all at the departure of the multi-activities room. 2 circuits of 10 and 20 km are proposed, the last departure will be at 15h. Meal at the rate of 15? coffee included. Reservation of meals by phone. Registration for the walks on site.

El Comité de Hermanamiento Saint-Maurice / Saint-Paterne organiza una marcha para todos, con salida desde la sala multiactividades. se proponen 2 circuitos de 10 y 20 km, la última salida será a las 15h. Comida a un coste de 15? con café incluido. Reserva de comidas por teléfono. Inscripción para los paseos in situ.

Das Partnerschaftskomitee Saint-Maurice / Saint-Paterne organisiert eine Wanderung für alle, die an der Multi-Aktivitätshalle beginnt. es werden zwei Strecken von 10 und 20 km angeboten, der letzte Start ist um 15 Uhr. Das Mittagessen kostet 15 ? inklusive Kaffee. Reservierung der Mahlzeiten per Telefon. Anmeldung für die Wanderungen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES