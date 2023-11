21ème Marché de Noël Saint Maurice sur Fessard Saint-maurice-sur-fessard Catégorie d’Évènement: Saint-maurice-sur-fessard 21ème Marché de Noël Saint Maurice sur Fessard Saint-maurice-sur-fessard, 10 décembre 2023, Saint-maurice-sur-fessard. 21ème Marché de Noël Dimanche 10 décembre, 08h00 Saint Maurice sur Fessard Retrouvez la 21ème édition du marché Noël. Au programme : tombola, chorale de chants de Noël, photo avec le Père Noël, feu d’artifice et repas gastronomique sur réseravtion. Saint Maurice sur Fessard Saint-maurice-sur-fessard Saint-maurice-sur-fessard [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 97 84 78 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T08:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

©Commune de St Maurice sur Fessard

Saint Maurice sur Fessard
Saint-maurice-sur-fessard

