FÊTE DU LIVRE JEUNESSE Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 17 juin 2023, Saint-Maurice-sous-les-Côtes.

Saint-Maurice-sous-les-Côtes,Meuse

Lectures pour petits (et grands..), jeux autour des mots et des livres, dans les rues du village. À chaque « coin lecture, un thème » : les contes, les fables, les arbres, les histoires du monde et celles pour sauver la planète…. Sans oublier le coin des tout-petits. Lectures à voix haute ou lecture libre, lectures par des enfants pour des enfants Au fil des rues, lectures pour adultes

Samedi 17 juin :

*9 h, Initiation au dessin de MANGA , atelier de la maison d’édition « Kotoji » spécialisée dans le manga. Inscription 3 euros à la réservation, les places étant limitées. À partir de 10 ans.

Inscriptions : Foyer Rural 40 rue de l’église, 55210 St Maurice

Tél : 0970515292

Pour les plus jeunes, * chasse aux livres

* L’après-midi, à partir de 15h, l’écrivain, Pierre Lombard,

vous accueillera à la maison de la Crouée pour une présentation de ses livres et animera à 17h l’atelier pour enfants (et Parents) « l’œuf de Lucie »

*À 20h30, spectacle tout public « Même pas peur » par Pierre Lombard à la maison de la Crouée. Entrée gratuite pour les enfants.

Dimanche 18 juin :

*15h , balade contée sur les chemins, à la découverte des plantes sauvages et comestibles, avec la Sorcière Karamélis …

(La sorcière Karamelis, finaliste au prix régional de la biodiversité, jeune public)

En fin d’après-midi, dégustation d’une soupe aux orties.

Samedi 24 juin en soirée,

Projection du film « Eléonore », histoire d’une rebouteuse dans les années 1900, d’après la nouvelle de J P Ziegler et tourné à St Maurice et dans les villages alentours, « et de « la vengeance du Père Jourgeot », adaptation d’une nouvelle de Louis Pergaud.. Tout public

Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



Readings for young (and old…), games around words and books, in the streets of the village. Each « reading corner » has its own theme: fairy tales, fables, trees, stories of the world and saving the planet? Not forgetting the toddlers’ corner. Read aloud or free reading, readings by children for children Au fil des rues, readings for adults

Saturday June 17 :

*9 a.m., Introduction to MANGA drawing, workshop organized by the « Kotoji » publishing house specializing in manga. Registration 3 euros, places are limited. Ages 10 and up.

Registration: Foyer Rural 40 rue de l?église, 55210 St Maurice

Tel: 0970515292

Book hunt for youngsters

* In the afternoon, from 3pm, writer Pierre Lombard,

will welcome you to the Maison de la Crouée for a presentation of his books, and at 5pm will lead a workshop for children (and parents) entitled « L?uf de Lucie »

*At 8:30 p.m., an all-ages show « Même pas peur » by Pierre Lombard at the Maison de la Crouée. Free admission for children.

Sunday June 18 :

Readings for children (and adults…), games with words and books, in the streets of the village.

*3pm, a storytelling walk along the paths, discovering wild and edible plants, with La Sorcière Karamélis?

(La Sorcière Karamelis, finalist for the regional biodiversity prize, young audience)

In the late afternoon, enjoy a tasting of nettle soup.

Saturday evening, June 24,

Screening of the film « Eléonore », the story of a faith healer in the 1900s, based on a short story by J P Ziegler and shot in St Maurice and surrounding villages, and « La vengeance du Père Jourgeot », adapted from a short story by Louis Pergaud.

Lecturas para grandes y pequeños, juegos con palabras y libros, en las calles del pueblo. Cada « rincón de lectura » tiene su propio tema: cuentos de hadas, fábulas, árboles, historias de todo el mundo e historias para salvar el planeta… Y no hay que olvidar el rincón de los más pequeños. Lecturas en voz alta o lectura libre, lecturas de niños para niños Au fil des rues, lecturas para adultos

Sábado 17 de junio :

*9 h, Iniciación al dibujo MANGA, taller a cargo de la editorial « Kotoji » especializada en manga. Inscripción 3 euros, plazas limitadas. A partir de 10 años.

Inscripción: Foyer Rural 40 rue de l’église, 55210 St Maurice

Tel: 0970515292

Caza de libros para jóvenes

* Por la tarde, a partir de las 15 h, el escritor Pierre Lombard

le acogerá en la Maison de la Crouée para una presentación de sus libros y, a las 17.00 h, organizará un taller para niños (y padres) titulado « L’uf de Lucie »

*A las 20.30 h, espectáculo para todos los públicos « Même pas peur » de Pierre Lombard en la Maison de la Crouée. Entrada gratuita para los niños.

Domingo 18 de junio:

Lecturas para niños (y adultos…), juegos en torno a las palabras y los libros, por las calles del pueblo.

*a las 15:00 h, paseo cuentacuentos por los senderos, descubriendo plantas silvestres y comestibles, con la Sorcière Karamélis?

(La bruja Karamélis, finalista del premio regional de biodiversidad, público joven)

Al final de la tarde, degustación de sopa de ortigas.

Sábado 24 de junio por la noche,

Proyección de la película « Eléonore », la historia de una curandera en los años 1900, basada en un cuento de J P Ziegler y rodada en St Maurice y los pueblos de los alrededores, y « La venganza del Padre Jourgeot », adaptación de un cuento de Louis Pergaud.

Lesungen für Kinder (und Erwachsene…), Spiele rund um Wörter und Bücher, in den Straßen des Dorfes. Jede Leseecke hat ein Thema: Märchen, Fabeln, Bäume, Geschichten aus aller Welt und Geschichten zur Rettung des Planeten? Und nicht zu vergessen die Ecke für die Kleinsten. Vorlesen oder freies Lesen, Lesungen von Kindern für Kinder, Lesungen für Erwachsene, Lesungen auf der Straße

Samstag, 17. Juni :

*9 Uhr, Einführung in das Zeichnen von MANGA , Workshop des auf Manga spezialisierten Verlags « Kotoji ». Anmeldung 3 Euro bei der Reservierung, da die Plätze begrenzt sind. Ab 10 Jahren.

Einschreibungen: Foyer Rural 40 rue de l’église, 55210 St Maurice

Tel.: 0970515292

Für die Jüngsten, * Bücherjagd

* Am Nachmittag, ab 15 Uhr, wird der Schriftsteller Pierre Lombard,

sie im Maison de la Crouée zur Vorstellung seiner Bücher und leitet um 17 Uhr das Atelier für Kinder (und Eltern) « l’Œuf de Lucie »

*Um 20:30 Uhr findet im Maison de la Crouée die Aufführung « Même pas peur » von Pierre Lombard für alle Altersgruppen statt. Kinder haben freien Eintritt.

Sonntag, den 18. Juni :

Lesungen für Klein (und Groß…), Spiele rund um Wörter und Bücher, in den Straßen des Dorfes.

*15 Uhr , Märchenhafte Wanderung auf den Wegen, um wilde und essbare Pflanzen zu entdecken, mit der Hexe Karamélis?

(Die Hexe Karamelis, Finalist beim regionalen Preis für Biodiversität, junges Publikum)

Am späten Nachmittag, Verkostung einer Brennnesselsuppe.

Samstag, 24. Juni, abends,

Vorführung des Films « Eléonore », Geschichte einer Rebounderin in den 1900er Jahren, nach der Novelle von J P Ziegler und in St Maurice und den umliegenden Dörfern gedreht, » und « la vengeance du Père Jourgeot », Adaption einer Novelle von Louis Pergaud.

