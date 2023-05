REPAS CHAMPETRE 9 rue basse, 7 mai 2023, .

Repas champêtre le dimanche 7 mai à midi au Piot Bazar : truffade auvergnate, salade, dessert, café.

Prix libre pour le repas ; buvette, réservations nécessaires, places limitées

Sam : 06 37 96 74 91

Jo : 06 81 67 20 60. Tout public

9 rue basse Le Piot Bazar

Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



Country meal on Sunday, May 7 at noon at the Piot Bazar: Auvergne truffade, salad, dessert, coffee.

Free price for the meal; refreshment stand, reservations necessary, limited places

Sam : 06 37 96 74 91

Jo : 06 81 67 20 60

Comida campestre el domingo 7 de mayo a mediodía en el Bazar Piot: trufa de Auvernia, ensalada, postre, café.

Precio libre para la comida; barra de refrescos, es necesario reservar, plazas limitadas

Sam : 06 37 96 74 91

Jo : 06 81 67 20 60

Ländliches Essen am Sonntag, den 7. Mai um 12 Uhr im Piot Bazar: Auvergnatische Trüffel, Salat, Dessert, Kaffee.

Freier Preis für das Essen; Getränkestand, Reservierungen erforderlich, begrenzte Plätze

Sam: 06 37 96 74 91

Jo: 06 81 67 20 60

