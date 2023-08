Cinéma en plein air – Tempête Saint-Maurice-Saint-Germain, 9 septembre 2023, Saint-Maurice-Saint-Germain.

Saint-Maurice-Saint-Germain,Eure-et-Loir

Découvrez la deuxième édition du cinéma en plein air organisé par la mairie de Saint-Maurice-Saint-Germain avec le film Tempête..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Saint-Maurice-Saint-Germain 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Discover the second edition of the open-air cinema organized by the Saint-Maurice-Saint-Germain town council, with the film Tempête.

Descubra la segunda edición del cine al aire libre organizado por el ayuntamiento de Saint-Maurice-Saint-Germain con la película Tempête.

Entdecken Sie die zweite Ausgabe des vom Rathaus von Saint-Maurice-Saint-Germain organisierten Freiluftkinos mit dem Film Tempête.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU PERCHE