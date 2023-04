Kermesse du Château des Vaux Château des Vaux, 18 mai 2023, Saint-Maurice-Saint-Germain.

Les équipes et les jeunes préparent activement ce rendez-vous traditionnel qui permet au public et aux familles d’aller en Boulangerie, à la jardinerie, de parcourir les allées et le parc du site où de nombreuses animations seront proposées pour tous les âges..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 18:00:00. EUR.

Château des Vaux

Saint-Maurice-Saint-Germain 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The teams and young people are actively preparing this traditional event which allows the public and families to go to the bakery, to the garden center, to walk through the alleys and the park of the site where many animations will be proposed for all ages.

Los equipos y los jóvenes preparan activamente este acontecimiento tradicional que permite al público y a las familias ir a la panadería, al centro de jardinería, pasear por las callejuelas y el parque del recinto donde se propondrán numerosas animaciones para todas las edades.

Die Teams und die Jugendlichen bereiten sich aktiv auf diesen traditionellen Termin vor, der es dem Publikum und den Familien ermöglicht, in die Bäckerei und die Gärtnerei zu gehen, die Gänge und den Park des Geländes zu durchstreifen, wo zahlreiche Animationen für alle Altersgruppen angeboten werden.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT DU PERCHE