DIMANCHE DU PATRIMOINE : LE PROJET OPHÉLIE, PAUL DARDÉ À SAINT-MAURICE Saint-Maurice-Navacelles, 4 décembre 2023, Saint-Maurice-Navacelles.

Saint-Maurice-Navacelles,Hérault

Conférence, au cours de laquelle seront présentés les multiples aspects du projet « Ophélie/Calvé »; par Bernard Derrieu.

2024-01-07 14:30:00 fin : 2024-01-07 15:30:00. .

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie



Lecture by Bernard Derrieu on the many aspects of the « Ophelia/Calvé » project

Conferencia en la que se presentarán los múltiples aspectos del proyecto « Ophélie/Calvé »; por Bernard Derrieu

Vortrag von Bernard Derrieu über die vielfältigen Aspekte des Projekts « Ophelia/Calvé »

