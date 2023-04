Atelier Parents / Enfants – Rallye Photo 1 rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-la-Clouère

Atelier Parents / Enfants – Rallye Photo 1 rue Bellabre, 21 avril 2023, Saint-Maurice-la-Clouère. Venez découvrir les lieux mille bulles.

Gratuit sur inscription..

1 rue Bellabre Mille bulles

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the thousand bubbles places.

Free with registration. Ven a descubrir las mil burbujas.

Gratis previa inscripción. Kommen Sie und entdecken Sie die Orte mille bulles.

Kostenlos nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

