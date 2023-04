Petit atelier Cirque 1 rue Bellabre, 19 avril 2023, Saint-Maurice-la-Clouère.

Atelier parent / enfant de plus de 5 ans

5e par famille, sur inscription

Suivi d’un spectacle de cirque à 17h..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 16:00:00. .

1 rue Bellabre ALSH

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Parent / child workshop over 5 years old

5 per family, on registration

Followed by a circus show at 5pm.

Taller padres / hijos mayores de 5 años

5 por familia, previa inscripción

Seguido de un espectáculo de circo a las 17 h.

Eltern/Kind-Workshop ab 5 Jahren

5e pro Familie, nach Anmeldung

Anschließend Zirkusvorstellung um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou