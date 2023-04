Manche d’ouverture de la Coupe AURA VTT Trial Chemin des roussilles, 7 mai 2023, Saint-Maurice-de-Lignon.

Venez admirer la coupe régionale Auvergne-Rhône-Alpes de VTT Trial. Le spectacle est assurée toute la journée. Vous trouverez sur place buvette et snacking..

2023-05-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 15:00:00. .

Chemin des roussilles Terrain de VTT trial des Roussilles

Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come to admire the regional cup Auvergne-Rhône-Alpes of VTT Trial. The show is assured all day. You will find on the spot refreshment bar and snacking.

Venga a admirar la copa regional de trial en bicicleta de montaña de Auvernia-Ródano-Alpes. El espectáculo está garantizado durante todo el día. Encontrará un bar de refrescos y tentempiés in situ.

Bestaunen Sie den Regionalcup Auvergne-Rhône-Alpes im Mountainbike-Trial. Für Unterhaltung ist den ganzen Tag über gesorgt. Vor Ort finden Sie Getränke und Snacks.

Mise à jour le 2023-04-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire