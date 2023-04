Marché La Varenne Marché, 1 janvier 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Produits frais, légumes, viandes, poissons …

Retrouvez toute la convivialité des marchands forains et le plaisir de faire de bonnes affaires sur les étals des marchés franciliens..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Marché Place Stalingrad

Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne Île-de-France



Fresh products, vegetables, meat, fish …

Find all the friendliness of the fairground merchants and the pleasure of making good deals on the stalls of the Ile-de-France markets.

Productos frescos, verduras, carne, pescado…

Encuentre toda la cordialidad de los feriantes y el placer de hacer buenos negocios en los puestos de los mercados de Île-de-France.

Frische Produkte, Gemüse, Fleisch, Fisch …

Entdecken Sie die Geselligkeit der Schausteller und das Vergnügen, an den Ständen der Märkte in der Ile-de-France gute Geschäfte zu machen.

Mise à jour le 2016-06-09 par Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France