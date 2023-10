Exposition de dinosaures Saint-Maur-des-fosses Saint-Maur-des-Fossés, 21 octobre 2023 14:00, Saint-Maur-des-Fossés.

partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps. 21 octobre – 5 novembre 1

a saint-Maur-des-Fossés

Pour la première sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’exposition vous embarquera dans une visite à découvrir en famille. Des animations autour des dinosaures

A travers un parcours intérieur et extérieur partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps.

les visiteurs se retrouvent ainsi, comme des explorateurs, dans le monde disparu du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition.

Également

un Quizz pour gagner le diplôme du petit paléontologue.

Venez découvrir

– Une vingtaine de dinosaures présents dont certains robotisés

– Animations

– Projection sur écran.

– Fouille archéologique

– Modules pédagogiques

– Cadeaux souvenir

Jour d’ouverture

Ouverture tous les jours. FERMETURE MERCREDI 1 NOVEMBRE

du samedi 21 octobre au

dimanche 5 novembre 2023

Horaires d’ouverture

14h a 18h30

adresse

Place de Molènes

94100 saint-Maur-des-Fossés

Côté pratique :

​Tarifs : 8€/ enfant de 3 à 12 ans

10€/a partir de 13 ans

Mode de règlement

espèce ou chèque

Billetterie uniquement sur place

Renseignements au

06 99 86 78 98

Site web : a-la-decouverte-des-dinosaures.com

Saint-Maur-des-fosses Place de Molènes Les Mûriers Saint-Maur-des-Fossés 94210 Val-de-Marne