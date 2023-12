VOUS SOUHAITEZ DEVENIR CONSEILLER A POLE EMPLOI Saint-Maur-des-Fossés VOUS SOUHAITEZ DEVENIR CONSEILLER A POLE EMPLOI Saint-Maur-des-Fossés, 21 décembre 2023, . VOUS SOUHAITEZ DEVENIR CONSEILLER A POLE EMPLOI Jeudi 21 décembre, 09h00 Saint-Maur-des-Fossés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Vous souhaitez devenir Conseiller Emploi Accompagnement, Conseiller Entreprise ou bien Conseiller en gestion des droits au sein d’une agence Pôle emploi. Venez découvrir les opportunités d’emploi avec nos conseillers en agence locale et vous informer sur les métiers, les conditions de travail et comment postuler. C’est une véritable occasion d’échanger avec des professionnels. Réunion d’information qui se déroulera la matinée, avec deux conseillers Pôle-Emploi.

Saint-Maur-des-Fossés 94100

