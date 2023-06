Le joueur de flûte – Catherine Duverger & Hugo Kostrzewa avec les élèves de l’école publique de Saint-Maugan la Chapelle de la Paillouais Saint-Maugan, 1 juillet 2023 15:00, Saint-Maugan.

Catherine Duverger et Hugo Kostrzewa ont filmé la procession des enfants de l’école de Saint-Maugan dans le bois de Brenoux, rejouant ainsi la légende du joueur de flûte de Hamelin. 1 et 2 juillet 1

C’est à Saint-Maugan en l’an 2023 que l’histoire du joueur de flûte prit un tournant singulier. Aujourd’hui les enfants se sont débarrassés du baladin qui les avait éloignés de leurs parents. Munis de leurs plus belles coiffes, ils se déplacent uniquement en produisant des sons mystérieux qui semblent les protéger. Le bois de Brenoux est l’endroit qu’ils ont choisi d’hanter.

Depuis septembre 2022, Catherine Duverger intervient à l’école de Saint-Maugan pour rejouer avec les élèves la légende allemande du joueur de flûte de Hamelin , notamment transcrite par les frères Grimm et par le cinéaste Jacques Demy (« The pied piper »). Dans le film de Jacques Demy datant de 1972, les coiffes sont l’expression des caractères des protagonistes, chaque élève a été invité à concevoir et fabriquer sa propre coiffe. En 2023, le projet s’est étoffé et Catherine Duverger a invité l’artiste Hugo Kostrzewa pour réaliser les flûtes avec les élèves et concevoir la création sonore pour l’exposition.

Ensemble ils ont filmé la procession des enfants qui a eu lieu dans le bois de Brenoux donnant lieu à un film présenté dans l’exposition.

Catherine Duverger présentera également dans les rues de Saint-Maugan des photographies réalisées avec les élèves arborant fièrement de grandes coiffes et leur costume de procession.

Vernissage le vendredi 30 juin à 18h

Commissariat et production : Le Bon Accueil REVERB

Avec le soutien de la commune de Saint-Maugan, la DRAC Bretagne, la DAAC Bretagne, l’APEM, l’école de Saint-Maugan (OCCE).

Partenaires : commune de Saint-Maugan, DSDEN 35, association des amis de la chapelle de la Paillouais

la Chapelle de la Paillouais Saint Maugan Saint-Maugan 35750 Ille-et-Vilaine